 

Захарова призвала Запад подтвердить приверженность ядерной сделке с Ираном

22.06.2020, 20:30, Новости дня

Москва надеется, что Берлин, Лондон и Париж подтвердят неизменную приверженность совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Считаем важным, чтобы все нынешние участники подтвердили неизменную приверженность поставленным в СВПД высоким целям. Хорошим поводом для этого видится предстоящее 14 июля пятилетие с момента заключения СВПД. Призываем европейских участников всеобъемлющих договорённостей использовать эту возможность, чтобы вернуться к объединительной повестке дня и продолжить борьбу за общее дело», – приводятся ее слова на сайте МИД.

Ведомство указывает, что первопричиной всех сбоев в процессе осуществления «ядерной сделки» с Ираном «были и остаются подрывные действия США».

«Видимо, это понимают и в европейских столицах», – заметила Захарова.

В то же время, отметила она, уверения британских, германских и французских коллег в приверженности СВПД «не вяжутся с их действиями по нагнетанию напряженности вокруг иранской ядерной программы в МАГАТЭ» и со спекуляциями на тему запуска «механизма разрешения споров».

Ранее РФ заявила, что СВПД и резолюции СБ ООН никак не ограничивают права и возможности Ирана разрабатывать национальные ракетные и космические программы.

В апреле Иран объявил о выводе на орбиту первого военного спутника. США призвали СБ ООН рассмотреть действия Ирана на соответствие резолюции 2231, на что в Тегеране заметили, что ни одна резолюция не мешает стране запускать спутники в космос.



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