Эксперты рассказали о токсинах, способствующих увеличению веса

22.06.2020, 20:30, Разное

Исследователи обнаружили влияние некоторых токсинов, находящихся в пищевых упаковках и косметических продуктах, на замедление процесса потери веса. Такие химические соединения, по словам экспертов, могут привести к нарушениям метаболизма жиров и негативно влияют на здоровье человека в целом.

Специалисты рассказали о классе искусственных веществ, связанных с увеличением веса и ожирением, под названием обезогены. Их обнаружили в коробках из картона, посуде и пластике. Наиболее распространенными из них являются фталаты, которые добавляют в изделия из пластмассы, чтобы увеличить их гибкость и долговечность, а также в косметические продукты и детские игрушки. Эти химические соединения повышают риск развития ожирения. Бисфенол, содержащийся в пластиковых столовых приборах и игрушках, способен вызвать раздражение кожи, бесплодие и нехватку витамина D. Полихлорированные бифенилы входят в состав пластификаторов и электрических приборов, и оказывают влияние на инсулинорезистентность. Атразин, с помощью которого уничтожают сорняки, при накапливании и попадании в питьевую воду влечет изменение уровня гормонов.

Трибутилол отрицательно влияет на метаболизм жира и под его воздействием стволовые клетки превращаются в жировые. Перфтороктановая кислота загрязняет питьевую воду, и повышает риск более высокого индекса массы тела у детей.