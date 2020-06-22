 

Эксперты рассказали о токсинах, способствующих увеличению веса

22.06.2020, 20:30, Разное

Исследователи обнаружили влияние некоторых токсинов, находящихся в пищевых упаковках и косметических продуктах, на замедление процесса потери веса. Такие химические соединения, по словам экспертов, могут привести к нарушениям метаболизма жиров и негативно влияют на здоровье человека в целом.
Специалисты рассказали о классе искусственных веществ, связанных с увеличением веса и ожирением, под названием обезогены. Их обнаружили в коробках из картона, посуде и пластике. Наиболее распространенными из них являются фталаты, которые добавляют в изделия из пластмассы, чтобы увеличить их гибкость и долговечность, а также в косметические продукты и детские игрушки. Эти химические соединения повышают риск развития ожирения. Бисфенол, содержащийся в пластиковых столовых приборах и игрушках, способен вызвать раздражение кожи, бесплодие и нехватку витамина D. Полихлорированные бифенилы входят в состав пластификаторов и электрических приборов, и оказывают влияние на инсулинорезистентность. Атразин, с помощью которого уничтожают сорняки, при накапливании и попадании в питьевую воду влечет изменение уровня гормонов.

Трибутилол отрицательно влияет на метаболизм жира и под его воздействием стволовые клетки превращаются в жировые. Перфтороктановая кислота загрязняет питьевую воду, и повышает риск более высокого индекса массы тела у детей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Царек на отшибе

29.05 / Личное: Как Стас стал и зачем?

31.05 / Месть подают холодной

08.06 / Конституция, артисты и геи

18.04 / Мнение: Почему я не стал торговать масками

11.06 / Мячик в воздухе

17.06 / Захвативший монастырь схиигумен пригрозил митрополиту

09.06 / Родственники погибшего в ДТП с участием Ефремова водителя: Это убийство

02.07 / Путешествие из Луганска в Крым: «Мы уже никому не интересны и не нужны»

19.06 / Мир без посредников: как Биткоин Блокчейн изменит жизнь человечества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска