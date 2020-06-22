Мнение: Чтобы излечиться – надо умереть

22.06.2020, 20:25, Разное

Волна мировой пандемии обострила интерес публики в целом к проблемам лечения и заболеваемости – особенно когда выяснилось, что страшный вирус ковида все-таки поражает в основном тех, кто, как принято выражаться, уже раньше «запустил себя» – то есть страдает ожирением, сахарным диабетом, гипертонией и прочими подобными недугами – с которыми, кстати, современная фармакология не очень-то знает, как справляться; таблеток «от диабета» не существует, и не зря все подобные болезни имеют общее обозначение как «болезни образа жизни».

Вот представим себе – приходит человек к врачу-психотерапевту. Жалуется на то, на другое – энурез там, импотенция, крапивница, диатез, ожирение, гипертония, потливость, бессонница – ну, в общем, обычные проблемы любого офисного труженика. Все как у всех.

Врач все жалобы старательно записывает, сочувственно кивает, задает уточняющие вопросы. А потом, блестя очками, начинает речь:

– Ну что ж, – говорит, – ситуация тяжелая, но помочь можно. Ндас! Как Вас, вы сказали – Егор Кузьмич? Петров? Ну так вот, Егор Кузьмич – проблему надо решать, и решать радикально. Обществу нужен здоровый, полноценный работник, который, к тому же, и отдыхать сможет смачно, а не как вы, с одышкой на диване… Верно?

– Я бы да, – робко бормочет Егор Кузьмич, – но как? Разве такое возможно?

– Еще как возможно! – дьявольски хохочет психотерапевт. – Как вам такой вариант: мы сейчас же из подсобки достаем нового, улучшенного Егора Кузьмича! По последнему слову техники! Он точно такой же, как вы – рост, вес, цвет глаз, родинка на правой ягодице! Больше того – у него даже отпечатки пальцев ваши! Воспоминания детства, образование – точно такое же. В общем, полная копия, НО: никаких ваших дурных привычек, этих ваших фобий, застарелых неврозов, навязчивых состояний, идиотских привязанностей. А ВМЕСТО ЭТОГО – подарок от фирмы! – полная расслабленность, спонтанность и внутренняя свобода. Плюс – ну это уже само собой разумеется – никаких ваших «болячек», стройная фигура, чистая кожа и отличный, регулярный стул!

– Но… – лепечет обалделый клиент, – зачем? Как?

– Как зачем?? Вы зачем к нам пришли? Решить проблемы Егора Кузьмича Петрова, так? И мы их решим! Полная социальная, физическая и психологическая реабилитация Е.К.Петрова, со знаком качества! Вы представляете, как легко ему будет жить? Преодолевать жизненные трудности? Как потянутся люди к этому – скажу без ложной скромности – очень приятному, как внешне, так и внутренне – человеку и гражданину?

– И что ж, – упавшим голосом говорит Егор Кузьмич, – и мама родная не отличит?

По пылающему энтузиазмом лицу психотерапевта пробегает легкая тень.

– Вот за близких не ручаюсь, – поджав губы, признается он. – Относительно близких фирма гарантий не дает. Могут быть легкие и даже тяжелые недовольства, скандалы, непонимание. Но, в конце концов (его лицо снова озаряется) мы же работаем не на близких; мы работаем для вас! То есть – для Егора Кузьмича Петрова! Интересы его жизненного саморазвития – вот что для нас с вами превыше всего, не так ли?!

– Но, позвольте, – продолжает недоумевать клиент. – Это все, конечно, хорошо… Но как же я? Я-то как же?

– О, это самая пустяковая часть вопроса! – широко улыбается доктор. И лезет в ящик стола, откуда достает кольт 45 калибра. Деловито проверив, на месте ли патроны, он взводит курок и приставляет ствол ко лбу Егора Кузьмича.

– Вас мы просто убираем, дорогой наш клиент, – говорит эскулап. – Это не больно: я жму курок, и вы уступаете свое место Другому Петрову, который, уверяю, будет жить намного более полнокровной, интересной и, главное, здоровой жизнью! Как говорится, за себя и за того парня! Буквально вот с этого самого места, а? Надо только достать его из подсобки и активировать… Ему и документов никаких новых делать не придется – все ваши прекрасно подойдут. Ну же, соглашайтесь! Это ваш шанс!!

Как реагирует на такое предложение наш Егор Кузьмич? А как бы отреагировали вы?

Конечно, клиент в лучшем случае принимает доктора за опасного маньяка и в ужасе кричит «Нет! Нет!! Я не согласен! Не надо!!»

Доктор, не скрывая разочарования, тут же ставит револьвер обратно на предохранитель и небрежно бросает обратно в ящик стола.

– Эх, – говорит он, – ну что ж такое… Я вам дал такой шанс… А с вами – с вами, как вы есть, совершенно без толку возиться.

После чего он, брезгливо морщась, выписывает пациенту какой-нибудь грошовый кардиомагнил, велит пить его 2 раза в день, и выпроваживает из кабинета. Занавес.

При всей «шуточности» в этой шутке есть лишь небольшая доля шутки. Ведь постепенно, с огромными боями, но до масс тоже начала доходить мысль, что почти все болезни и расстройства так или иначе вызваны неправильным образом жизни человека, и, соответственно, никакое лечение не будет по-настоящему эффективно без смены этого самого образа жизни. То есть дело не в таблетках, не в «процедурах» – дело в желании человека изменяться.

Выдающийся американский психолог и психотерапевт Янов прославился тем, что своей своеобразной глубинной методикой «первичного крика» он излечивал самых закоренелых наркоманов и алкоголиков, брался даже избавлять от гомосексуализма (страшный грех по нынешним временам). Но вот что он отмечал: реально излеченные им не просто избавлялись от вредных привычек – они как будто вообще перерождались. Они буквально превращались в новых людей: как правило, их семьи распадались, они бросали – без малейших сожалений – прежнюю работу, зачастую полностью отдалялись от своих родных и тех, кого раньше считали «старыми друзьями»; у них возникали совсем другие вкусы – и в пище, и в одежде, и в искусстве; они вдруг начинали заниматься тем, что никогда не делали прежде – скажем, рисовать или путешествовать.

И, в самом деле, часто эти перемены абсолютно не нравились их родным и близким, даже наоборот – они их шокировали. Вроде перестал человек быть наркоманом, спасибо доктору – однако как-то все чересчур… Янов на это замечает – совершенно справедливо – что, как правило, родные сами оказываются включенными в «схему невроза» и, обычно сами того не осознавая, работают на «удержание» невротика в плену его невроза – поскольку обычно невроз и есть главная связь, главная «скрепа», удерживающая их вместе. Поэтому «уход» излеченного вполне естественен; что, кстати, вполне совпадает и с известным изречением Христа «враги человека домашние его».

Но тут, однако, возникает вопрос, который Янов, к сожалению, практически не обсуждает: а вот эти чудесным образом излеченные люди – они КТО? Неужели это те самые люди, что в самом начале пришли к терапевту за спасением? Или, если у них в результате терапии поменялось ВСЁ, вплоть до пристрастий в еде – это уже какие-то другие персоны?

А где, в таком случае, те, которые приходили? Куда они делись?

Философский, казалось бы, вопрос о «самости», о «границах Я» тут приобретает вполне себе практическое значение. Ведь, на самом деле, чего хочет любой пациент от врача? Он хочет, чтобы ПРОСТО ушла его болезнь (как бы она не называлась), а все остальное чтобы осталось КАК БЫЛО.

Мой отец начал курить, как он признавался, в 10 лет; это понятно – голодная послевоенная Москва, полубеспризорная шпана с Армянского переулка… И бросил он курить в 33 – разом, волевым решением. Повлияла смерть его отца – моего деда – от рака легких, тот курил всю жизнь как паровоз.

Отец бросил и ни разу больше не закурил. Но меня поразило его признание, когда ему было уже 65: он вдруг сказал, что ему часто во сне снится, как он курит. А потом добавил, что и закурить ему хочется постоянно – вот, например, сейчас. Через 30 с лишним лет после того, как он бросил!!

Я тогда даже не знал, как к этому отнестись – как к величайшей глупости или как к триумфу Воли. А теперь думаю, что, может, это была такая страшная цена «сохранения Самости»: отказаться от привычки, но не измениться внутренне, остаться собой. Стоило ли оно того? Не знаю.

Но, в общем, это, наверно, одна из причин, почему так много людей не хотят меняться, чтобы стать «лучше». Они банально боятся умереть раньше времени – и отклоняют заманчивое предложение сумасшедшего терапевта с кольтом 45 калибра.