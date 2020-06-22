 

На Смоленщине вспоминают земляка м поэта Александра Твардовского в честь 110-летия

22.06.2020, 20:18, Новости дня

Жители Смоленской области вспоминают своего земляка и выдающегося поэта Александра Твардовского. Сегодня 110 лет со дня рождения поэта и редактора журнала "Новый мир".

Вся страна зачитывалась "Василием Теркиным", "Домом у дороги", "По праву памяти" и "Страной Муравией". Именно с хутором Загорье, где родился Твардовский, он связывает свой поэтический талант. Пробовать перо он начал еще до школы. Подростком один уехал в Смоленск, там проявил интерес к ассоциации пролетарских писателей. Позже поступил и закончил несколько курсов смоленского педагогического института.

Первые главы "Василия Теркина" были написаны в квартире родителей в Запольном переулке во время Великой Отечественной. Теперь в сквере у площади Победы. можно видеть монумент в честь поэта. Как передает ГТРК "Смоленск" в эфире телеканала "Россия 1", глава Смоленской области сегодня принес цветы к памятнику Александра Твардовского и его самого известного литературного героя.

 

Текст:

ГТРК "Смоленск"



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