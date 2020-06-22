Полярник рассказал о возможных последствиях пожара на станции «Мирный» в Антарктиде

22.06.2020, 20:16, Новости дня

На антарктической станции «Мирный», на которой произошло возгорание, учёные получали данные, благодаря которым можно составлять прогнозы погоды для всего мира, сообщил газете ВЗГЛЯД член ассоциации полярников, директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института, член-корреспондент РАН Иван Фролов.

На станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, в результате чего полностью сгорел дом радио, где располагались метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатории и радиорубка. Всего там работали 23 сотрудника, жертв и пострадавших нет.

«В Антарктиде сейчас достаточно много стран (более 40) имеют станции, но каждая из них важна. Конкретно у нас сейчас по периметру работают 9 основных станций. В их число также входит «Мирный», где проводятся геофизические, атмосферные, стандартные наблюдения, которые дают возможность составлять прогнозы погоды, скажем так, по всему глобусу. То есть все эти данные собираются и идут во Всемирную метеорологическую организацию и Гидрометцентр России», – говорит Фролов.

Он также объясняет, что в Антарктиде в принципе очень дорого строить и содержать подобного рода станции, поэтому пожар принес огромные финансовые потери.

«Основные исследования в Арктике проводятся в сезон, антарктическим летом, которое совпадает с российской зимой (в январе – декабре). Сейчас на станции зимовка, поэтому уехали сезонные экспедиции и остался минимальный состав. Просто там наука оживает с восходом солнца и основные работы, конечно, проводятся в летний сезон», – рассказывает Фролов.

Полярник обратил внимание и на то, что станция находится в районе берега, поэтому особых трудностей с эвакуацией оттуда персонала в случае необходимости даже в «разгар зимы», быть не должно. Он предположил, что если там взлетно-посадочная полоса рабочая, то можно послать самолет. При этом на самой станции сообщили, что пока в этом нет никакой необходимости, так как сотрудники расселены по другим зданиям.

В апреле 1982 года на станции «Восток», которая расположена в 1 400 километрах вглубь Антарктиды, также произошел пожар – полностью сгорел вагончик с электростанцией, вследствие чего станция оказалась полностью обесточена.