Политолог сравнил прогноз явки на всероссийском голосовании с явкой при принятии Конституции в 1993 году

22.06.2020, 20:16, Новости дня

Директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин заявил, что явка на голосовании по поправкам в Конституцию выше 50% будет хорошей и сопоставимой с показателями по итогам референдума 93-го года, когда россияне высказались за принятие нового Основного закона страны.

«В 1993 году во время голосования по принятию Конституции явка составляла 54,8% – почти 55%. Процент проголосовавших «за» Конституцию составил 58,4%. Надо сказать, что тогда уровень политизации был очень высокий, выборы вообще только появились – был эффект новизны», – приводит слова Данилина «Газета.ру».

Он заметил, что в 93-м году голосование проводилось 12 декабря, когда все работали и были на своих местах.

«Сейчас лето, время отпусков, каникулы, дачный сезон – половина страны отдыхает. Что, конечно, неизбежно скажется на явке. Мы только что выходим из пандемии коронавируса, страхи в обществе сохраняются – что также окажет влияние на явку. Поэтому если на голосовании удастся преодолеть явку в 50% – это будет очень хорошим результатом», – считает эксперт.

Он заявил, что явка 55% будет показателем высокой гражданской активности.

«В прошлый раз Конституцию поддержали 58,4% – как я уже и говорил. Сегодняшние поправки поддерживаются населением, поэтому результаты 93-го года вполне реально повторить», – добавил он.

В свою очередь исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что интерес к поправкам в обществе в целом высокий, а поэтому можно предположить, что явка превысит половину списочного состава избирателей. При этом он подчеркнул, что на уровень явки может повлиять боязнь коронавируса: «Нельзя сбрасывать со счетов то, что часть граждан опасается заражения COVID-19. Привычка людей к безопасному поведению, к соблюдению социальной дистанции может отразиться на явке. Но время, отведенное для подачи голосов, растянуто – с 25 июня по 1 июля. Есть возможность прийти, и голосовать тогда, когда не будет массового захода».

При этом число тех, кто опасается подхватить вирус, не превышает 14%, напомнил эксперт. «Риск заразиться сейчас в магазине или транспорте гораздо выше. Безусловно, многое будет зависеть от того, насколько серьезно будет организовано безопасное голосование на местах», – отметил он. Эксперт сослался на мнение его коллег из регионов – по их словам, многие люди «планируют прийти проголосовать в момент наименее напряженного потока».

«При этом количество голосов, поданных «за» поправки, – будет в 60%, а возможно – даже выше», – предположил Кузнецов.

Президент автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ», политолог Александр Точенов также выразил мнение, что явка при голосовании по изменениям в Конституцию должна быть более 50%. При этом, считает он, большинство проголосовавших поддержат поправки в Конституцию в первую очередь из-за их социальной направленности.

«В России, как известно, все еще сохраняется эпидемический фон. И это обстоятельство может сказаться на снижении явки. При этом, судя по данным мониторингов, у меня складывается ощущение, что явка должна быть более 50%», – сказал политолог.

Эксперт прогнозирует, что из возрастных групп, скорее всего, обязательно примут участие люди среднего возраста (30+) и старше. «Молодежь придет на участки, но не столь массово. Хотя, конечно, хотелось бы ожидать от нее более высокого интереса к определению судьбы страны», – сообщил он.

С учетом большого количества «социальных» поправок в общем пакете изменений Основного закона, эксперт полагает, что процент проголосовавших «за» составит не менее 60%. Помимо социального блока поправок, которому придает приоритетное значение большинство избирателей, для жителей таких острых регионов, Курилы (и Сахалинская область в целом) и Крым, первоочередную важность имеет поправка, в которой говорится о защите суверенитета и территориальной целостности, отметил политолог.

«Конечно, очень большой интерес вызвали поправки по поводу ответственности чиновников, недопустимости для них второго гражданства и так далее», – указал эксперт.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 1 июня подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.