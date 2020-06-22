Данные абитуриентов с временно оккупированных территорий будут зашифрованы – Мандзий

22.06.2020, 20:15, Новости дня

Возможность упрощенного поступления во все вузы Украины без внешнего независимого оценивания появится у выпускников школ с временно оккупированных территорий, об этом сообщила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий 22 июня во время брифинга, трансляция которого велась в Facebook.

“Украина заботится о безопасности абитуриентов с временно оккупированных территорий, их имена в рейтинговых списках, списках рекомендованных к зачислению и приказах о зачислении будут зашифрованы. Каждый поступающий будет иметь собственный код”, – подчеркнула и.о. министра.

По ее словам, абитуриенты из ОРДЛО и Крыма с 9 июня могут обращаться в образовательные центры “Крым-Украина” и “Донбасс-Украина” для поступления по упрощенной процедуре без сдачи внешнего независимого оценивания. Эти центры работают в каждом украинском вузе.

“Для нас важно, чтобы молодежь с временно оккупированных территорий училась в вузах Украины, о которых она мечтала. В ближайшее время Верховная Рада должна принять законопроект, который расширит возможности для поступающих с временно оккупированных территорий и обеспечит их право поступления без ВНО в любой университет Украины”, – сказала и.о. министра.

До недавнего времени абитуриенты с оккупированных территорий могли поступить более чем в 100 вузов.

Брифінг т.в.о. Міністра освіти і науки Lubomyra Mandziy та заступника Міністра освіти і науки Єгор Стадний щодо вступу мешканців ТОТ в українські ЗВО за спрощеною процедурою Posted by Міністерство освіти і науки України on Esmaspäev, 22. juuni 2020

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал внесение изменений в закон “О высшем образовании” для упрощения поступления в высшие учебные заведения выпускников школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма. Изменения будут предусматривать, что дети из этих территорий смогут вступать в вузы Украины без внешнего независимого оценивания и будут иметь возможность поступить во все вузы Украины, а не по ограниченным отдельным спискам.

В 2020 году основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 25 июня по 17 июля. Дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.

8 мая МОН принял решение перенести вступительную кампанию на месяц в связи с карантинными ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.