Зеленский предложил пересмотреть систему долгов в мире в связи с пандемией

22.06.2020, 20:15, Новости дня

Одним из последствий осмысления пандемии COVID-19 в мире должен стать пересмотр системы международных долгов. Такое мнение в интервью канадскому изданию Globe and Mail высказал президент Украины Владимир Зеленский. Расшифровку беседы приводит пресс-служба главы Украинского государства.

“Сейчас мы видим, как пандемия унесла столько жизней по всему миру. Надо менять приоритеты, прекратить все войны, все средства и технологии должны быть направлены на здравоохранение, на медицину, климатические проблемы. Надо пересмотреть систему долгов. Сейчас всем странам будет очень трудно, если мы этого не сделаем. И по всему миру начнется сильнейший экономический кризис”, – заявил Зеленский.

Он констатировал, что за полгода пандемии мир уже изменился.

“Все страны обратили внимание на свою медицинскую реформу или медицинскую систему. Я думаю, что мы все поняли, что уязвимы, у нас у всех несовременная медицина. Мир не был готов к пандемии”, – отметил президент.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире почти достигло 9 млн, из них 469 тыс. скончались.

27 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что начался глобальный экономический кризис, вызванный распространением коронавируса. 9 апреля она отметила, что из-за COVID-19 в МВФ ожидают наихудших экономических последствий со времен Великой депрессии. 13 апреля МВФ принял решение об освобождении от долга 25 беднейших стран.