 

Мнение: Тень. Что в ней от меня?

22.06.2020, 20:13, Разное

Достаточно малой искорки света и вот она уже рядом, неотъемлемая от нас, мгновенно, как живая, реагирующая на источник света, прячущаяся от него за нашим телом, то еле видимая, как блеклый отпечаток, то протянувшаяся в бесконечность чернейшим силуэтом. Да, это тень. Привычная, обычная и, всё же, такая необыкновенная. Что в ней от нас, а что в нас от неё? 

Тень

Древние египтяне относили тень (шу) к одной из сущностей человека, считали её душой, впрочем, как и имя, и тело, и сердце. Человек, не отбрасывающий тени… Ничего хорошего такого человека не ждало бы ни в какое из прошлых времен, да и в нынешнее он стал бы подопытным кроликом. А что, если тень есть, но создает силуэт совсем не похожий на тело? Мужчина с тенью женщины? Волк с тенью человека? Есть от чего волосам зашевелиться на голове. Мне, почему-то, приходит на ум высказывание Эйнштейна о квантовой суперпозиции: «Неужели Луна существует только потому, что на нее смотрит мышь?» А что, если тень, в тот момент когда я её не вижу, крутит мне дули?

Источник: Достало



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