Церемонию вручения «Золотого глобуса» перенесли

22.06.2020, 20:08, Новости дня

Организаторы перенесли 78-ю церемонию вручения кинопремии «Золотой глобус» на два месяца, она пройдет 28 февраля 2021 года в Калифорнии.

«Мы рады объявить, что 78-я церемония вручения «Золотого глобуса» пройдет в воскресенье, 28 февраля 2021 года», – сообщили учредители премии Ассоциация иностранной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Assosiation, HFPA), передает РИА «Новости».

Подробности церемонии не сообщаются. Она как обычно пройдет в отеле Беверли Хиллс в Калифорнии, ее будет транслировать в прямом эфире телеканал NBC.

Обычно премию вручают в начале января – в первое воскресенье года, до объявления списка номинантов на «Оскар».

В апреле HFPA изменила правила отбора фильмов для номинации на «Золотой глобус» – впервые к участию будут допущены фильмы, которые вышли только онлайн.

Кроме того, известно, что церемонию вручения кинопремии «Оскар» решено перенести с февраля на 25 апреля. Номинантов объявят 15 марта.