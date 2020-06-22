Асмус пошутила о разводе с Харламовым

22.06.2020, 20:08, Новости дня

Актриса Кристина Асмус подтвердила, что разводится с мужем Игорем (Гариком) Харламовым после восьми лет брака, и пошутила по этому поводу.

«Восемь лет в браке. Довела мужика, простите, не удержалась», – написала актриса в Instagram, опубликовав снимок с «состаренным» с помощью приложения в смартфоне Харламовым.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 22 Июн 2020 в 6:55 PDT

«Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с Харламовым. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами», – подчеркнула она.

«И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того, как это стало мейнстримом», – добавила Асмус.

Она подчеркнула, что они с супругом расстаются с большим уважением друг к другу.

«И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители», – написала артистка, призвав отнестись с пониманием к их решению, так как это «в любом случае болезненный процесс».

Ранее Харламов сообщил о расставании с Асмус. Он назвал годы, проведенные в браке прекрасными и поблагодарил жену за дочь, отметив, что расстаются они друзьями.

Харламов и Асмус поженились в 2013 году, однако суд изначально признал их брак недействительным, так как резидент Comedy Club не развелся со своей первой женой. В 2014 году у Асмус и Харламова родилась дочь Анастасия.

Напомним, Асмус снялась в откровенной сцене в фильме «Текст». Из-за этого она и ее супруг подверглись травле и насмешкам в Сети.