 

В ДТП с «Камазом» и пятью легковушками в Петербурге погиб человек

22.06.2020, 20:08, Новости дня

В результате столкновения грузового «Камаза» с пятью легковыми машинами на внутренней стороне кольцевой автодороги в Приморском районе Санкт-Петербурга погиб человек и семеро получили травмы, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На девятом километре КАД произошло столкновение автомобиля «Камаз» и пяти легковых автомобилей. По предварительным данным, пострадали семь человек, один погиб», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Специалисты мотогруппы спецчасти ФПС по Петербургу деблокировали двоих пострадавших.



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