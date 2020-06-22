«Я оказался в ситуации классической полицейской провокации»

22.06.2020, 20:06, Разное

Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань.

Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова по делу о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП), передает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Фото: Елизавета Кирпанова / «Новая газета»

Защита настаивала на прекращении административного производства за отсутствием состава правонарушения. Адвокат просил в качестве свидетелей опросить сотрудников полиции, ставшими очевидцами инцидента. Защитник также добивался запроса записи с камер видеонаблюдения и просил разрешить выступить в суде очевидице Маргарите Коноваловой, девушке Верзилова, а также главреду «Медиазоны» Сергею Смирнову. Суд удовлетворил только последнее ходатайство.

Смирнов рассказал, что Верзилов не склонен к распитию алкоголя на улице и нападению на людей. «Что касается нецензурной брани, это обычно касалось цитат классической современной русской литературы, поэзии, художников и музыкантов. Слышал брань только в качестве цитат», — подчеркнул журналист.

Сам Верзилов сказал в суде, что после выхода из ОВД 21 июня он вместе с Коноваловой заметил «очевидную слежку» за собой со стороны нескольких мужчин, в которых «легко было опознать оперативных сотрудников». Вскоре Верзилова сбил с ног провокатор Максим Барышников, а когда тот попытался убежать, юноша догнал его и вновь сделал то же самое.

«Через 20 секунд появились сотрудники полиции, которые доставили меня в ОВД по Мещанскому району. Описание этой ситуации не оставляет сомнения, что мы оказались в ситуации классической полицейской провокации, которая была разыграна очень плохо. У них была задача вызвать меня на драку. Единственное, в чем они решили меня обвинить — нецензурная брань. Но никаких доказательств того, что я ругался матом, не было», — пояснил Верзилов.

Он также обратил внимание, что в объяснении Барышникова отсутствуют его личные данные. При этом они, как утверждает Верзилов, необходимы, так как Барышников — центральная фигура в этом деле.

Вчера утром силовики устроили обыск в съемной квартире Верзилова. Он успел сообщить о взломе двери своим коллегам из «Медиазоны», после чего связь с ним пропала до самого вечера.

После обыска акциониста отвезли на допрос, который был связан с «московским делом». По словам Верзилова, следователи интересовались связями с оппозиционером Алексеем Навальным и митингом 27 июля 2019 года. В этот день издатель «Медиазоны» был в Эстонии, где работал в лагере «Камчатка».

На выходе из ОВД после допроса на Верзилова напал провокатор, после чего его снова задержали. На него составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) и оставили на ночь в отделе полиции.

Утром медосвидетельствование не выявило телесных повреждений ни у Верзилова, ни у провокатора. После это полицейские составили на него новый протокол — якобы за нецензурную брань у входа в метро, в 500 метрах от ОВД «Красносельское».

Елизавета Кирпанова

корреспондент