Южная Корея заявила о второй волне коронавируса в Сеуле

22.06.2020, 20:04, Разное



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За минувшие сутки в Сеуле было зарегистрировано 17 новых случаев заражения, в том числе среди работников крупных офисов и складов, передает BBC. В связи с этим глава Южнокорейского центра по контролю за заболеванию (KCDC) Чон Юн Кён ( Jung Eun-kyeong) сообщила, что страна переживает вторую волну пандемии.

Еще в апреле представители органов здравоохранения Южной Кореи заявляли о победе над коронавирусом: в этой стране заболеваемость была снижена от нескольких тысяч до нуля в рекордные сроки. Однако начиная с мая в Южной Корее снова начали фиксировать небольшие вспышки коронавируса, в том числе в ночных клубах столицы. Несмотря на то, что количество новых случаев инфицирования невысокая по сравнению с другими странами, власти государства убеждены, что началась вторая волна пандемии, которая будет длиться месяцами.

Мэр Сеула Пак Вон Сун предупредил горожан о том, что если в ближайшие три дня число новых случаев заболевания достигнет 30, а количество заполненных коек в больницах превысит 70%, в столице вновь будут введены меры жесткого социального дистанцирования. Ранее власти города Тэджон, расположенного к югу от Сеула, заявили о запрете массовых мероприятий после нескольких небольших вспышек, информирует BBC.

Эпидемия коронавируса началась в Южной Корее 20 января, всего было зарегистрировано свыше 12 тысяч случаев заражения, погибло 280 человек. Стране удалось обойтись без жесткого локдауна благодаря социальному дистанцированию и эффективной системе отслеживания контактов.

Накануне Всемирная организация здравоохранения заявила о рекордном приросте новых случаев COVID-19. По данным ВОЗ, количество выявленных инфицированных за 24 часа составило более 183 тысяч. Число смертей за этот период составило более 4700. Об этом генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил на брифинге, передает Forbes.

Наибольшая заболеваемость была отмечена Бразилия с 54771 выявленным случаями. За ней следуют США (36617) и Индия (15400).