Мнение: Пошли на сотрудничество с администрацией
22.06.2020, 20:00, Разное
Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом.
Об этом заявил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.
«Решение было принято не министерством, а Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией, можно было отменить решение о блокировке», — приводит ТАСС его слова.
При этом он подчеркнул, что Минкомсвязь никогда не предпринимала попыток заблокировать Telegram.
«Это было решение суда, и министерство в этом суде тоже не принимало никакого участия», — добавил он.
18 июня Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой принял решение снять требования по ограничению доступа к Telegram.
https://russian.rt.com/russia/news/757610-minkomsvyaz-razblokirovka-telegram – цинк
Аха-ха.
В этой истории, которая отметилась забавной импотентностью Роскомнадзора, интересно то, насколько ущемление Дурова в США связано с тем, что Телеграм пошел на сотрудничество с администрацией. Пока у Дурова были планы по выпуску криптовалюты в штатах, что-то на сотрудничество он не шел. А как американские тоталитаристы прищемили ему бизнес и "рыночек порешал", сразу пошли разговоры про плохую Америку и началось сотрудничество с администрацией. Киселев.ЖПГ
Источник: Colonel Cassad
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