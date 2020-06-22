Ученые показали действие нового соединения, способного стать вакциной против ВИЧ

22.06.2020, 19:53, Разное

Ученые, представляющие Национальный центр исследования приматов Йеркса, совместно с коллегами Центра вакцинации Эмори впервые показали новое соединение под названием 3M-052. Препарат способствует стимуляции иммунной системы против ВИЧ, поэтому в будущем он может использоваться в качестве вакцины от заболевания.

Адъювант 3M-052 был представлен в рамках доклинического исследования, куда вошло 90 макак-резусов. Новая синтетическая молекула небольшого размера после поражения специфического рецептора – TLR 7/8, смогла успешно индуцировать BM-LLPC, являющиеся долгоживущими плазматическими клетками костного мозга. Специфичные для вакцины BM-LLPC играют важную роль для стимуляции длительного иммунитета. Научные специалисты обнаружили, что через год после введения вакцины уровень плазматических клеток оставался высоким.

По словам первого автора работы, доктора Судхира Пай Кастури, адъюванты представляют собой важные добавки, улучшающими функции иммунной системы и действие вакцин, но пока не удалось выяснить, с помощью какого класса этих соединений можно выработать долгосрочный и устойчивый иммунитет у человекообразных обезьян. Результаты лабораторного исследования помогут разобраться в этом вопросе, заключил ученый.