 

Ученые показали действие нового соединения, способного стать вакциной против ВИЧ

22.06.2020, 19:53, Разное

Ученые, представляющие Национальный центр исследования приматов Йеркса, совместно с коллегами Центра вакцинации Эмори впервые показали новое соединение под названием 3M-052. Препарат способствует стимуляции иммунной системы против ВИЧ, поэтому в будущем он может использоваться в качестве вакцины от заболевания.
Адъювант 3M-052 был представлен в рамках доклинического исследования, куда вошло 90 макак-резусов. Новая синтетическая молекула небольшого размера после поражения специфического рецептора – TLR 7/8, смогла успешно индуцировать BM-LLPC, являющиеся долгоживущими плазматическими клетками костного мозга. Специфичные для вакцины BM-LLPC играют важную роль для стимуляции длительного иммунитета. Научные специалисты обнаружили, что через год после введения вакцины уровень плазматических клеток оставался высоким.

По словам первого автора работы, доктора Судхира Пай Кастури, адъюванты представляют собой важные добавки, улучшающими функции иммунной системы и действие вакцин, но пока не удалось выяснить, с помощью какого класса этих соединений можно выработать долгосрочный и устойчивый иммунитет у человекообразных обезьян. Результаты лабораторного исследования помогут разобраться в этом вопросе, заключил ученый.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / В КНДР для борьбы с COVID-19 разработали маски с нанопокрытием

09.06 / Мнение: Как правильно извиняться за расизм

30.05 / Академик Зверев рассказал об опасности поспешной массовой вакцинации против коронавируса

26.05 / В Подмосковье мужчина до смерти забил маленького упавшего с лестницы сына

15.04 / Мнение: Из свежих культурных открытий

18.05 / Алёна Шишкова: «Замуж нужно выходить тогда, когда ни секунды не сомневаешься в выборе»

16.05 / Ученые: вылечить самые страшные инфекции помогут не антибиотики

22.06 / 21 июня. Как СССР пропустил войну

04.05 / Внештатный эксперт Минздрава Елена Малинникова объяснила низкую смертность от коронавируса в России

11.06 / Салют и военный оркестр: как королева Елизавета II отпразднует самый скромный день рождения в своей жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска