В Китае призвали готовиться отключению от долларовой платежной системы

22.06.2020, 19:53, Новости дня

Властям Китая необходимо подготовиться к возможному отключению от долларовой платежной системы, это может произойти в случае наложения американских санкций, сообщил зампред Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай.

Речь идет о долларовых расчетах Китая при использовании Межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и Системы межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS, передает ТАСС.

«Мы должны подготовиться заранее, по-настоящему, а не только психологически», – сказал Синхай.

Он выразил мнение, что зависимость от долларовых расчетов делает Китай уязвимым для санкций США.

Кроме того, Синхай указал на вероятность обесценивания доллара в будущем, что может негативно повлиять на Китай, который располагает около 2 трлн долларов США в виде нефинансовых инвестиций за рубежом.

«Интернационализация юаня – это то, что должно было бы компенсировать внешнее финансовое давление. Если бы наши зарубежные активы были в юанях, тогда и не было бы таких опасений [из-за девальвации доллара]», – подчеркнул Фан Синхай.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее допустил возможность «полного разъединения» экономик США и Китая при определенных условиях.

Между тем, экс-советник президента США Джон Болтон заявил, что министр финансов Стивен Мнучин выступает главным противником введения экономических санкций против других стран, так как опасается, что чрезмерная зависимость от этих мер ослабит мировое первенство доллара.