Анна-Мария Ефремова обвинила в тупости раскритиковавшую её отца Викторию Боню

22.06.2020, 19:53, Разное

Известная медийная персона Анна-Мария Ефремова разместила в своем Twitter-аккаунте публикацию, в которой заявила о тупости известной телеведущей Виктории Бони. Такого эпитета бывшая участница передачи “Дом 2” удостоилась за критику Михаила Ефремова, явившегося одним из участников недавнего смертельного ДТП.

Ранее Виктория Боня высказала в своем микроблоге Instagram, что погибший в упомянутом происшествии Сергей Захаров был послан Богом известному актеру, чтобы заставить задуматься его о своей душе и отказаться от алкогольной зависимости. В противном случае, как заявила ведущая, душа Михаила Ефремов может “скатиться вибрационно ниже” или погибнуть. Дочь актера не смогла проигнорировать такие умозаключения, выложив в ответ пост, в котором назвала Боню “тупой”. Примечательно, что данную характеристику эпатажная знаменитость сопроводила также нецензурным словом.



Впрочем, немалая часть подписчиков Twitter-аккаунта Анны-Марии Ефремовой поддержали её негодование, заявив о неадекватности комментария Виктории Бони. “Что в голове у этой сумасшедшей творится”, – поддержал хозяйку аккаунта один из фолловеров.