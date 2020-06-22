При перевозке рейсом «Аэрофлота» произошел новый инцидент с животным

22.06.2020, 19:53, Новости дня

При перевозке в багажном отсеке самолета авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего рейсом Москва-Симферополь, пострадала собака. Животное вернули хозяйке в перепачканной кровью клетке.

«Моя мама летела в Симферополь. По прибытии в аэропорт Симферополя получила перевозку в кровяных подтеках с грязью. Вся клетка была в крови, как и морда собаки. При выдаче собаки, видя, что вся клетка в крови, никто не оказал помощи, клетка просто стояла одна. Мама пыталась выяснить, к кому можно обратиться, чтобы понять, почему собака в таком состоянии находилась одна. При обращении к сотрудникам аэропорта, они отвечали, что это не их проблема, что нужно обращаться к представителям авиакомпании. Мама находилась в шоковом состоянии, она плакала, не знала, что делать, к кому можно обратиться», – написала в Instagram Кристина Иличева.

Девушка рассказала, что к ее маме на помощь пришли другие пассажиры этого рейса и привели представителей авиакомпании и полицию, так как женщина находилась в шоковом состоянии и не могла оставить собаку одну.

«Представитель сказал, что нужно пойти и написать претензию в «Аэрофлот», что мама и сделала. Также она пошла и написала заявление в отделении полиции в аэропорту», – отметила Иличева.

Уже дома мама девушки обнаружила, что все стенки внутри перевозки были в песке, грязи и крови, а на питомце были участки засохшей грязи.

«Мы платим за перевоз животных в багаже, билет за транспортировку собаки примерно стоил столько же, сколько билет моей мамы. (…) Почему я должна бояться сдавать свою собаку на перевоз в багаже?? И ждать весь перелет, в надежде, что увижу ее живой после перелета. Так не должно быть, хозяева должны быть уверены, что с животным все будет в порядке во время транспортировки», – подчеркнула хозяйка собаки.

Животное сейчас находится в стрессовом состоянии, у него повреждена морда, пасть, десна и зубы. Хозяева следуют рекомендациям ветеринара.

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Публикация от Kristina Ilicheva (@kristina_il) 21 Июн 2020 в 12:12 PDT

Позже Иличева опубликовала еще один пост в социальной сети, в котором описала детали ситуации.

«Почему столько крови и откуда она вообще взялась? Скорее всего, собака очень сильно ударилась зубами и деснами о дверцу перевозки. Кровь видимо попала в поилку с водой поэтому все в таком большом количестве», – отметила девушка.

Она подчеркнула, что собака была приучена к перевозке. На претензии к качеству фото она ответила, что снимки делала мама, которая растерялась и была в шоке.

«Фотографии были сделаны по совету семьи которая летела с мамой одним рейсом. Они летели тоже с собакой, даже порода собак была одинаковая. Но так как их собака весила меньше, она смогла лететь в салоне самолета. Они сказали, что нужно фотографировать сразу на месте, чтобы были хоть какие-то доказательства», – указала девушка.

Кроме того, за день до вылета хозяйка консультировалась с ветеринаром, чтобы перед полетом дать собаки успокоительное, что и было сделано. На вопрос о том, почему животное не летело в салоне самолета, Иличева пояснила, что животное не проходило по весу, так как на борт можно брать питомцев до 8 кг.

«Проблема не только в том, что животные во время перелета могут быть изувечены. Проблема еще в том, что животные на должны лететь в багаже, нужно чтобы максимальный вес увеличили для перевоза в салоне самолета. Почему хозяевам не дают возможности выкупить место для питомца, если есть возможность. Я бы с удовольствие выкупила место, если бы такая возможность была предоставлена. У моей собаки вес 8,600 и она не может из-за этого лететь в салоне. Очень жаль», – заключила девушка.

Ранее были и другие трагические случаи с перевозкой животных в самолетах. Так, пассажир «Аэрофлота» Максим Чумаченко рассказал о гибели двух кошек после того, как он сдал их в багажное отделение. По его словам, животные умерли из-за травм, полученных в ходе транспортировки в Шереметьево, а третья кошка получила обморожение во время перелета в багажном отделении.