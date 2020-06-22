Мнение: Зачем снесли Серпуховской кремль, интеллигенция против мещан и тиф во время Гражданской войны

22.06.2020, 19:50, Разное

1. Обычно коммунисты оправдывают масштабные культурные потери, которые понесла Россия в 1920-е и 1930-е годы, суровой необходимостью: мол, нужно было сносить исторические памятники, чтобы расчистить место под новое строительство, нужно было продавать музейные ценности, чтобы заработать денег на индустриализацию. Разумеется, денег таким сомнительным способом заработали немного, а снос памятников в большинстве случаев не имел никакого или почти никакого хозяйственного значения.

Вот, например, печальная история о том, как был снесён Серпуховской кремль:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Серпуховский_кремль

Зимой 1934 года кремль был разобран на материал для строительства Московского метрополитена. Это было сделано по распоряжению Лазаря Кагановича, согласно которому для строительных работ требовался именно бутовый камень. Поскольку строительство Московского метро было политической акцией, делать все необходимо было очень быстро. Камень решили взять из самого доступного и ближнего места — из Серпухова. Для этого Серпуховский кремль был разобран примерно в течение года. После этого груз был отправлен в Москву. Однако в конечном итоге камень был забракован. И достался не московским стройкам, а другим городам. То есть он просто бесследно разошелся по России. При этом ущерб культурному наследию Серпухова никто не возмещал, поскольку это был государственный объект, а государство само себе ущерб возмещать не посчитало необходимым. На кремлёвском холме остались лишь два крохотных фрагмента стен.

2. Коллега monetam указал на интересное рассуждение о судьбах русской интеллигенции и её отношении к мещанству:

https://fortunatus.livejournal.com/291497.html

Русская интеллигенция, т. е. прослойка «господ», пробившихся в «господа» за счёт образования, этот нарождающийся средний класс ненавидела люто, высмеивала беспощадно. О эти мещане с канарейками, эти пошляки в спинжачках, эти приказчики с галантерейными манерами, эти философствующие телеграфисты, эти грамотные кухарки – читательницы душещипательных романов! «Новая демократия», как назвал их уже после революции один эмигрантский публицист, заклеймив вдобавок как главную опору большевизма. (Хотя советская власть ненавидела этот слой не меньше. И раздавила «мещан» так же как «крестьян», «господ» и «интеллигентов», всех спрессовав в однородную массу государственных рабов, но это уже другая история).

Когда я размышляю на вечную тему «что было бы, если бы не революция» – я не могу отделаться от мысли, что именно этот слой стал бы главным в ХХ веке, доминирующим в культуре. Сложилась бы огромная массовая литература, ориентированная на развлечение «мещан» – приключенческая, фантастическая, детективная. Каковы были бы её лучшие образцы, можно судить по Булгакову и Алексею Толстому, о среднем уровне – например, по Беляеву. Развился бы русский Голливуд, русские комиксы, русская поп-музыка. В этих индустриях работали бы очень талантливые люди. Думаю, что мы могли бы всерьёз конкурировать с США, и не только на внутреннем рынке, но и на европейском. Понятно, что эта наша масс-культура была бы сильно американизирована, но и американская была бы русифицирована (чего уж там – в обеих работали бы одни и те же евреи). В реальной истории советская власть затратила массу сил, пытаясь просветительски привить рабочим и колхозникам урезанную версию дворянской культуры XIX века. И всё пропало зря, мы всё равно пришли к потребительской масс-культуре, но с таким гигантским опозданием, что почти весь рынок успели захватить американцы. Печаль.

3. Согласно источникам по ссылке, эпидемия тифа в России в 1918-1922 годах входит в десятку самых смертоносных эпидемий за всю историю, занимая 8-е место:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/krupneishie-epidemii-v-istorii-chelovechestva-5ede7e7cc01ef21d6c7de2ba

Сыпной тиф – частый спутник крупных и длительных военных конфликтов. От этой заразы во время Гражданской войны умерло 2,5 миллиона человек – примерно столько же, сколько в ходе всех военных действий (2,5 миллиона) и больше, чем, от красного, белого и зелёного террора вместе взятых:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданская_война_в_России#Потери

Всего от голода и эпидемий в ходе Гражданской войны умерло 6 миллионов человек (вероятно, большая часть из них – от гриппа-испанки), то есть более половины всех жертв.

Не совсем понятно, входит ли в эту статистику голод в Поволжье 1921-1922 годов (он произошёл на территориях, где Гражданская война уже окончилась, а число жертв там оценивается от 2 до 5 миллионов).

К чему я это всё? Те, кто считает, что для установления справедливости на Земле – или в отдельно взятой стране – достаточно просто убить некоторое количество неправильных людей, несогласных с вашей «справедливой» властью, не учитывают важный момент: как правило, во время войн за справедливость несправедливо гибнет огромное количество людей.