 

Bloomberg – выборы в Сербии предоставили партии Вучича полный контроль над страной

22.06.2020, 19:46, Новости дня

В Сербии на парламентских выборах, которые прошли без участия оппозиции, безоговорочную победу одержала партия действующего президента Александра Вучича, набравшая более 60% голосов, пишет Bloomberg. Таким образом, как отмечает издание, его политсила получила полную власть над страной.


Reuters

Парламентские выборы в Сербии предоставили партии президента Александра Вучича полную власть над страной, пишет Bloomberg. Сербский лидер привёл свою политсилу к безоговорочной победе. 

При этом местная оппозиция бойкотировала эти выборы. В результате Сербская прогрессивная партия Вучича получила более 60% голосов. Голосование, как отмечает издание, прошло на фоне того, как мировые державы — США, Россия, Китай и Евросоюз — борются за влияние в этой балканской стране.

Несмотря на бойкот оппозиции и явку 48%, на которой сказались опасения граждан заразиться коронавирусом, партия Вучича получила большинство, дающее возможность менять любой закон. Такого результата не смогла добиться ни одна правящая партия в Европе, если не брать в расчёт Россию и Белоруссию, подчёркивается в статье.

«Это исторический момент, — заявил Вучич после объявления победы. — Сегодня вечером мы заручились огромным доверием людей, какого в истории Сербии никто не получал».

Победа позволит ему укрепить своё политическое господство над бывшей югославской республикой, которое началось в 2014 году, когда он из националистического лидера трансформировался в проевропейского премьер-министра.

Этот триумф также продлевает мандат нынешнего правительства на решение острых вопросов, начиная от попыток восстановить экономику после пандемии и заканчивая налаживанием связей с Косово и вступлением на ненадёжную тропу, ведущую к членству в ЕС.

Как отмечается в статье, второе место на парламентских выборах заняла Социалистическая партия Сербии главы МИД Ивицы Дачича. Она набрала более 10% голосов.

Крупнейшие оппозиционные партии отказались участвовать в выборах, заявив, что «прогрессисты» отказали им в доступе к средствам массовой информации и подорвали условия для свободного и справедливого голосования, пишет Bloomberg.



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