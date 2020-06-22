 

Мнение: Путин, храм и коронавирус…

22.06.2020, 19:42, Разное

Путин посетил «главный храм Вооруженных сил России». Фотографии с этого мероприятия, выложенные на сайте Кремля, производят удручающее впечатление. Будто бы Путин чего-то боится, и быстренько заскочил в храм, чтобы люди не подумали, что президент боязливый…

Хорошо хоть, что Шойгу подсуетился, подогнал надежных парней, которые несколько скрасили удручающую картину одинокого Путина, рядом с которым лишь глава РПЦ да министр обороны.

А всего неделю назад, в день торжественного открытия в храме было очень многолюдно.

Может, потому и провели открытие храма неделей раньше, а визит Путина – сегодня, чтобы избежать столпотворения с участием президента?

Возможно, что ситуация с коронавирусом, по-прежнему, тревожная. И убеждающие народонаселение, что голосование 1 июля по обнулению путинских сроков и другим поправкам в Конституцию, совершенно безопасно, откровенно врут? Если бы коронавирус перестал представлять угрозу, думаю, что сегодня в «главном храме Вооруженных сил России» не было бы так пустынно.

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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