 

Мнение: Харламов развелся с Асмус: А я один не могу… я покончу с собой

22.06.2020, 19:37, Разное

Расскажите, а как быть одному?! Как?! Харламов развелся. Он, наверное, страшно несчастен. Не могу представить такое.

Мне было 16.5 лет, когда я встретил девочку, которую полюбил. Был с ней, пока не женился на другой в 19 лет, очень любил. Обеих.

Развелся. Был сразу же с другой, любил сильно, пока не женился на ней же в 22 года. Был с ней, пока не уехал к самой любимой девушке в Австралию в 27 лет. Познакомились, конечно, еще до развода. Был с ней, пока не вернулся в Москву. Опять приезжал, уезжал, она ко мне, я к ней, и так все время.

И тут встретил девушку, а потом жену. Полюбил. Был с ними, потом с ней целых 15(!) лет. 11 лет из них в законном браке.

Конечно, параллельно были романы, встречи. Нет, в последнем браке уже не так. Уже не так интересно, как в молодости. Но я не умею жить без женщины.

Мне 43 года. Вчера впервые представил, что живу один. А в 43 года вдруг, прожив 15 лет в браке, если ты поссорился с женой, ты осознаешь, что больше не умеешь… флиртовать, ходить на свидания, наверное – и влюбляться. Совсем. Как это может быть?! Быть одному. Это же, наверное, ужасно.

Вот я квартиру снял в Теплом стане. Здесь – вечно очень много людей – женщин, детей и животных.

Один… Так и с собой можно покончить, наверное.

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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