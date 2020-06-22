 

Асмус и Харламов объявили о разводе

22.06.2020, 19:37, Разное

Кристина Асмус и Гарик Харламов перехватывают эстафету у Павла Прилучного и Агаты Муцениеце – супруги разводятся. Актриса пояснила, что расстается с избранником мирно и без конфликтов. Более того, такое решение было принято не спонтанно. Они обдумывали его целый год.

Звезда сериала “Интерны” надеется, что она сможет сохранить с Гариком дружеские отношения ради дочери. Родители обещают растить ребенка вместе. Харламов в своем инстаграм-аккаунте написал, что безмерно благодарен Кристине за прожитые вместе годы и наследницу.

Кроме того, супруги объяснили – скандальная сцена из фильма “Текст”, в съемках которой приняла участие Асмус, не имеет отношения к их разводу. Самоизоляция также не повлияла на решение расстаться.

“Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми”, – написал Гарик.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Июн 2020 в 7:12 PDT

Кристина отметила, что они больше не будут комментировать свой развод. Актриса попросила журналистов и поклонников не беспокоить ее и Гарика по этому поводу.

Напомним, Кристина Асмус вышла замуж за Гарика Харламова в 2013 году. Через год у них родилась дочь Анастасия.



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