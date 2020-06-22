Меган Маркл проигнорировала запрет королевы Елизаветы ІІ

22.06.2020, 19:30, Разное

Меган Маркл нарушила запрет Елизаветы ІІ на использование королевских титулов. Своим поведением супруга принца Гарри вызвала огромное недовольство британцев.

Меган Маркл отправила послание лондонскому фонду StreetGames, поддерживающему молодых спортсменов из малообеспеченных семей. Они с принцем Гарри опекают эту благотворительную организацию, и подчеркнули в письме, что, несмотря на проживание по другую сторону океана, будут и далее оказывать ей поддержку. Также они выразили благодарность фонду за бесплатную раздачу пищи всем безработным и малоимущим в разгар пандемии коронавируса. В конце письма супруги поставили свою монограмму, состоящую из сплетенных вместе первых двух букв их имен, увенчанных короной. Эта монограмма была также логотипом к официальной странице герцогов Сассекских в Instagram. Однако после сложения королевских полномочий, Елизавета ІІ запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать их титулы, а также определять свой статус словом «royal».

Кроме того, королева наложила запрет на коммерческое использование аккаунта Sussex Royal. Таким образом, использование короны в подписании письма британцы расценили как прямое нарушение королевского запрета и демонстративное неуважение к воле Елизаветы ІІ. Пользователи Сети отметили, что нужно было убрать корону из монограммы.