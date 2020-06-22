 

Меган Маркл проигнорировала запрет королевы Елизаветы ІІ

22.06.2020, 19:30, Разное

Меган Маркл нарушила запрет Елизаветы ІІ на использование королевских титулов. Своим поведением супруга принца Гарри вызвала огромное недовольство британцев.
Меган Маркл отправила послание лондонскому фонду StreetGames, поддерживающему молодых спортсменов из малообеспеченных семей. Они с принцем Гарри опекают эту благотворительную организацию, и подчеркнули в письме, что, несмотря на проживание по другую сторону океана, будут и далее оказывать ей поддержку. Также они выразили благодарность фонду за бесплатную раздачу пищи всем безработным и малоимущим в разгар пандемии коронавируса. В конце письма супруги поставили свою монограмму, состоящую из сплетенных вместе первых двух букв их имен, увенчанных короной. Эта монограмма была также логотипом к официальной странице герцогов Сассекских в Instagram. Однако после сложения королевских полномочий, Елизавета ІІ запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать их титулы, а также определять свой статус словом «royal».

Кроме того, королева наложила запрет на коммерческое использование аккаунта Sussex Royal. Таким образом, использование короны в подписании письма британцы расценили как прямое нарушение королевского запрета и демонстративное неуважение к воле Елизаветы ІІ. Пользователи Сети отметили, что нужно было убрать корону из монограммы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / «На голый стульчак не садись! Постели газету!»

10.06 / Компания ADATA презентовала игровую мышь XPG Primer с оптическим датчиком Pixart PMW3360

22.04 / В Германии одобрено первое испытание вакцины от коронавируса

14.03 / Мнение: Эти отношения стали тренировкой

20.04 / В Канаде произошло самое массовое убийство в истории страны

22.04 / Мнение: Зеленский нашел Украине новую проблему

15.06 / Ты – животное! – Тимати и Ксения Собчак сцепились у всех на глазах

23.04 / Инфицированная Надежда Бабкина заразила близкого человека

03.05 / Как наше поведение связано с бактериями кишечника

12.05 / “У нас в семье коронавирус”: Рита Дакота напугала своих подписчиков тревожным признанием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска