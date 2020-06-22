Не приглашенный в Москву Зеленский отказался ехать на парад Победы

22.06.2020, 19:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский, которого российская сторона и не приглашала в Москву на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в интервью изданию The Globe and Mail заявил, что не стал бы участвовать в этом мероприятии, даже если бы его позвали.

«Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было», – передает РИА «Новости» ответ Зеленского на вопрос о том, поехал бы он на парад Победы в Москву, и был ли он приглашен.

В Кремле ранее сообщали, что Зеленский не получил приглашения на парад Победы, поскольку Украина де-факто не является членом СНГ и ни разу не демонстрировала желания разделить радость праздника. При этом отмечалось, что украинские политики при желании смогут посетить парад Победы в Москве 24 июня.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее объявил, что парад Победы в Москве пройдет 24 июня – в день легендарного исторического парада победителей в 1945 году.