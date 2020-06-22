Диетолог Ольга Деккер перечислила наиболее полезные для кожи лица продукты

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22.06.2020, 19:30, Разное

Для того, чтобы получить идеальную кожу, насыщенную микроэлементами и витаминами недостаточно одного воздействия кремов и обертываний. Диетолог Ольга Деккер перечислила продукты, являющиеся наиболее полезными для кожных покровов.
В рационе обязательно должны быть овощи, зелень, а также свежие, сушеные или замороженные ягоды и фрукты. Они богаты клетчаткой, витаминами B и C. Очень полезно для улучшения состояния кожи потреблять плоды оранжевого и красного цвета. В них содержится много витамина А, действующего, как антиоксидант, который не дает разрушаться клеткам кожи. Если есть такие продукты регулярно, то можно восполнить недостаток бета-каротина, магния, калия, натрия в организме.

Эксперт по правильному питанию рекомендует не избегать употребления бананов и авокадо, содержащих необходимый для кожи меланин и добавить в рацион гранаты, хурму, зеленые яблоки, повышающие уровень гемоглобина.

Отличным источником полезных жиров, витаминов В7 и Е, цинка, селена, меланина, магния, кальция, железа считаются орехи. Благодаря употреблению продукта можно предотвратить появление сухости, раздражения и шелушения кожи. Дневная норма составляет 30 граммов орехов, – отметила Деккер.

Улучшают цвет кожных покровов и состояние морепродукты, бурый нешлифованный рис, рыба, нежирное мясо, цельнозерновые крупы, а также такие кисломолочные продукты, как творог и сыр.



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