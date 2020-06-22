“Шутки в сторону”: Кристина Асмус объявила о разводе с Гариком Харламовым

22.06.2020, 19:30, Разное

Популярная актриса Кристина Асмус разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о разводе со своим мужем, комиком Гариком Харламовым. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Публикация содержала совместный фотоснимок супругов, который артистка сопроводила пространными откровениями. Вначале Кристина Асмус попыталась придать новости некий юмористический подтекст, заявив, что она “довела мужика” за 8 лет совместной жизни. Впрочем, вступление оказалось коротким: “Ладно, шутки в сторону”. Красавица заявила, что решение стало обоюдным и осознанным, к тому же, назрело оно еще годом ранее. Она сразу упомянула об отсутствии влияния посторонних факторов, а также заверила, что расставание происходит “без грязи, с большим уважением друг к другу”. Главной причиной, повлиявшей не абсолютно мирный развод, явилось наличие у супругов дочери, которую они планируют по прежнему воспитывать вместе.

Стоит отметить, что Гарик Харламов также уведомил своих подписчиков в Instagram о бракоразводном процессе. Причем обе публикации вышли практически синхронно по времени. Резидент Comedy Club подтвердил слова жены о благожелательном расставании, а также отозвался об их браке с большой теплотой: “Это были прекрасные 8 лет”. Примечательно, то обе телезвезды, учитывая непростую психологическую ситуацию вокруг развода, призвали СМИ не донимать их расспросами и ненужными интервью.

Фолловеры Кристины Асмус отреагировали на новость несколько неоднозначно. И если большинство их признались в разочарованных чувствах от распада красивой звездной пары, то часть все же предпочли поддержать супругов в их решении. “Это самое лучшее решение и благоразумное, когда люди расстаются без грязи и скандалов”, – прокомментировала одна из поклонниц. Менее, чем за час, публикация набрала белее 60 тысяч “лайков”.