Личное: Зачем умерла Настя-блогерка?

22.06.2020, 19:28, Разное

Сегодня стало известно, что очередная ботоводка-блогерка, ищущая себя в соцсетях, разбилась на мотоцикле.

Позиционируя себя «self-made миллионершей», 18-летняя девушка считала себя гуру. Не только жила сама правильно, но и пыталась учить правильной жизни таких же глупых малолеток.



Фото: Соцсети

Мотоцикл, на котором Настя летела навстречу ветру, вдруг завихлял, а потом и перевернулся. Бойфренд Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг — раскачивание мотоцикла во время езды.

Зачем умерла Настя?

Да за тем, что природа избавляется от бесполезных существ. Если ты живёшь, не принося пользы обществу, с точки зрения эволюции ты не нужна.

18-летняя блогерка позиционировала себя человеком, который вдохновляет «делать то, что нельзя». Ну, умирать тоже было нельзя, так что , как видим, у Насти всё получилось.

Бесполезные существа стали сегодня ориентиром для общества. Купят сухой лёд и ради хайпа самоубьются в бассейне. Или живут, как черви — с точно такими же целями: пожрать, поспать, потрахаться, увидеть Париж и умереть. В лучшем случае, идут на Дом 2, чтобы окончательно там развиться.

Посмотрите, какие цели достигла покойная за прошлый 2019 год:

«Настя, а ты вообще учишься?

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Ещё как!

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Мое убеждение в том, что знания, которые я получаю должны быть такими, которые я смогу применить в перспективе. Другие, как минимум, просто не отложатся.

📚 ОБУЧЕНИЕ ЗА 2019:

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📌 Прочитала порядка 25-30 книг в сфере психологии, нейробиологии, маркетинга, отношений и личной эффективности.

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📌 Прошла 3 курса по медитациям, проработке личностных убеждений и осознанности. Помню, меня начало отпускать в отношении денег, и заработок резко начал расти.

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📌 Живой 6-часовой семинар доктора Джо Диспенза по мышлению, работы мозга и медитациям (впечатлившись его книгой «Сила Подсознания – она топ)

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📌 Дневной тренинг от Ирины Бехи (это бизнес-психолог, автор методики Career ID). Спасибо, Алине и Диме за приглашение!

Тут меня пробило в плане понимания себя6 своих ценностей и своего предназначения. Я поняла, на что сливаю много сил. Целью было раскрытие внутреннего ресурса.

📌 Занятия с Настей Пилецкой по танцам и ее курс по раскрепощению.

Познала, как это ощущать себя. Я стала намного увереннее, начала чувствовать себя привлекательнее, расслабленнее. Мне стало становится кайфово от самой себя.

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📌 Курс по нетворкингу и коучинг от Миши Грибова, благодаря которому я наконец-то начала общаться. Тогда я впервые начала знакомиться в Директе, так мы и познакомились с Мишей Тимочко хахах».

Напомню, девушке было 18 лет. Она называла обучением медитацию и дневной тренинг от доктора по мышлению.

А вот планы Насти на 2020 год:

«Мои цели на 2020 год:

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🌻 Обалденные отношения с самой собой. Хочу кайфовать и тащиться, будучи наедине с собой. Продолжать растить эту уверенность в себе и внутренний стержень.

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🌻 Отношения с парнями. Научиться общаться, начать чаще ходить на свидания. У меня очень долгое время была закрыта эта сфера, пришло ее время.

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🌻 Твёрдый стабильный заработок за счёт инфопродуктов, поставленных на поток. До этого все мои курсы/файлы и тд. были разовыми, сейчас хочется сформировать линейку, где каждый из продуктов будет запускаться каждые 3-6 месяцев.

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🌻 Путешествие на машине с друзьями по западу США. Это тоже моя давняя мечта.

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🌻 Жить в офигенной квартире, светлой, просторной, с панорамными окнами и крутым видом.

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🌻 Выйти в оффлайн. Пока не знаю, что это будет, но просто есть такое намерение, делать что-то не только в интернете.

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🌻 Доверять миру. Научиться спокойно знакомиться с людьми в любом месте.

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🌻 Чистая кожа и подтянутое тело, полностью налаженое питание и отношения с едой.

🌻 Классные отношения с родителями, родственниками. Наладить все недопонимания».

По-моему, это не 18-летняя девушка, а какая-то психо-зомби. Чистая кожа, отношения с едой, панорамные окна — спасибо, что не разговоры с марсианами под ахуяску.

Я повторю, что Вселенная пустоты не терпит. В том числе и того, что если в твоей голове — тренинг от коуча Грибова.

Насмотрятся дети вот таких вот «саморазвитых» и «психо-олухов», а потом едут на Бали — принять себя. Проработать комплексы, пройти дневной тренинг, чтобы потом всем сказать, что ты — self-made дура.

«Погибшая на Бали юная русская блогерша Настя Тропицель могла предчувствовать свою скорую смерть. Об этом говорят многочисленные посты в “Инстаграм”, а также пророческие слова её отца. Мужчина был недоволен образом жизни дочери и недавно написал ей: “Давай, сворачивай, остановись”».

Зачем умерла Настя? Вы ещё не поняли? Да совершенно пофиг, зачем она умерла. Грустно только, что у очередного коуча будет меньше клиентов, а ему кормить семью праной нужно.

Что вы думаете о бесполезных людях? Хотели бы жить так?