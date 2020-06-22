 

Трамп: я мог бы встретиться с Мадуро лишь для обсуждения его ухода

22.06.2020, 19:25, Новости дня

Президент США Дональд Трамп прояснил в понедельник некоторые прозвучавшие ранее комментарии, согласно которым он мог бы рассмотреть вопрос о возможности встречи с Николасом Мадуро.

Президент подчеркнул, что единственное, ради чего он мог бы встретиться с Мадуро, это обсуждение вопроса об уходе последнего со своего поста.

«Моя администрация всегда была стороне свободы… и против репрессивного режима Мадуро! Я встретился бы с Мадуро лишь для того, чтобы обсудить одну вещь: мирный уход из власти!» – написал Трамп в «Твиттере».

В интервью, опубликованном в воскресенье, Трамп сказал, что мог бы рассмотреть вопрос о встрече с Мадуро.

Ранее администрация Трампа признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо законным президентом Венесуэлы.



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