В Атланте прощаются с Рэйшардом Бруксом

22.06.2020, 19:25, Новости дня

В понедельник в баптистской церкви Эбенизер в Атланте состоится публичное прощание с телом афроамериканца Рэйшарда Брукса, который был застрелен полицией у закусочной Wendy’s в Атланте 12 июня. Похороны Брукса запланированы на следующий день.

Гибель Брукса привлекла еще большее внимание к проблеме жестокости и расизма со стороны полиции на фоне массовых протестов, начавшихся из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

Как рассказал адвокат семьи Брукса, похороны 27-летнего Рэйшарда Брукса оплатит режиссер Тайлер Перри. Церемония также будет транслироваться на сайте церкви.

Полицию вызвал сотрудник закусочной, сообщивший, что около здания спит в машине мужчина, по видимости, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Не пройдя дыхательный тест на алкоголь, Брукс попытался убежать, отобрав у одного из полицейских электрошокер.

Полицейские дважды выстрелили ему в спину. Одна из пуль попала в сердце.

Окружной прокурор Пол Ховард заявил, что, когда в Брукса начали стрелять, он находился на расстоянии более 5 метров от полицейских и не представлял угрозы.

Стрелявший в Брукса полицейский, 27-летний Гарретт Ролф, был уволен и обвинен в убийстве. Второй офицер, 26-летний Девин Броснан, переведен на административную работу и обвинен в нападении с отягчающими обстоятельствами. Глава полиции города ушла в отставку.

Ресторан Wendy’s после случившегося был сожжен.