Редкий выход: Шарлиз Терон с двумя дочерьми Джексоном и Август на ужине в Малибу

22.06.2020, 19:20, Разное

Шарлиз Терон соблюдала правила карантина и редко появлялась на улице в последние месяцы. Сейчас же, когда режим ослабили, актриса решила вывести своих приемных детей – 8-летнего Джексона и 4-летнюю Август – на ужин в ресторан Nobu в Малибу, Лос-Анджелес. Там-то их и запечатлели папарацци.

Тем, кому наряд Джексона покажется удивительным, напомним, что весной прошлого года Шарлиз Терон официально объявила, что воспитывает не сына и дочь, а двух дочерей. Вскоре она также обратилась к журналистам с просьбой не называть свою дочь-трансгендера мальчиком. В преддверии выхода фильма “Скандал” Шарлиз дала интервью ЛГБТ-изданию Pride Source, в котором поговорила о Джексоне:

История моей дочери – это действительно ее история, и однажды, если она захочет, она ее расскажет. Как мать я чувствую, что мне было важно сообщить миру о ее позиции, чтобы в ее отношении использовали правильное местоимение. Когда она стала старше, нам стало труднее, потому что люди продолжали называть ее неправильно. И это ранило ее чувства.

Шарлиз заявила, что и сама долгое время называла Джексона сыном, путалась в определениях в интервью, пока наконец весной этого года в интервью Daily Mail не расставила все точки над “и”:

Я тоже думала, что Джексон мальчик, но в возрасте трех лет он заявил мне: “Мама, я не мальчик!”. С тех пор у меня две замечательные дочери. К слову, Джексон по характеру и манерам даже большая девочка, чем его сестра Август. Конечно, я, как каждый родитель, хочу окружить детей заботой, любовью. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы отстоять их права и защитить от невзгод.

Напомним, Шарлиз Терон усыновила ребенка из ЮАР, которого назвала Джексон, в марте 2012 года.