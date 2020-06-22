 

В гостях у Беллы Хадид: экскурсия по новому пентхаусу модели в Нью-Йорке

22.06.2020, 19:20, Разное

Беззаботное – для нее – время самоизоляции Белла Хадид провела вместе с сестрой Джиджи и мамой Иоландой на семейном ранчо в Пенсильвании, но как только появится малейшая возможность вернуться к работе, модель приедет в Нью-Йорк. Там ее как раз ждут новые апартаменты в районе Сохо, которые она приобрела в конце 2019 года. Сделка была тайной, но вот спустя более чем полгода журналисту New York Post удалось рассекретить имя нового владельца квартиры.

Двухэтажный пентхаус площадью более 200 квадратных метров обошелся Белле в 6 миллионов долларов. В ее распоряжении 2 спальни, в одной из которых – просторная гардеробная, 2 ванных комнаты, гостиная, объединенная с кухней и столовой, рабочий кабинет. Ну и конечно, главной “фишкой” этих апартаментов является собственная просторная веранда, на которой можно проводить уединенные минуты за книгой, устраивать шумные вечеринки, романтические свидания или семейные встречи.   

Несколько лет назад – когда Белла встречалась с The Weeknd – она переехала жить к нему в квартиру, расположенную на Манхэттене. Апартаменты однако музыканту не принадлежали – он их снимал за 60 тысяч долларов в месяц. Экскурсию по ним мы проводили в этом материале.



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