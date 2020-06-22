 

Сотрудника ФБК Артема Ионова насильно забрали в армию, “подкараулив” у дома

22.06.2020, 19:18, Новости дня

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Артема Ионова забрали в армию, сообщил директор фонда Иван Жданов. Это уже второй случай, когда сотрудника ФБК “призывают” в армию именно таким образом – не повесткой, а задержанием. В декабре 2019 года в армию забрали другого их сотрудника – Руслана Шаведдинова. 

Иван Жданов сообщил, что утром 22 июня Артема “подкараулили” у дома и забрали сразу на распределительный пункт в городе Железнодорожном Московской области. У Ионова отобрали телефон и другие средства связи, к нему также не допускают юристов.  

“У Артема астма с детства, подтверждалась врачами. Не было никаких сомнений, что к службе он не годен”, – сказал он. Фонд, по словам Жданова, намерен обратиться в суд, что, по закону, немедленно должно приостановить все действия призывной комиссии.

По данным ФБК, Артем Ионов обеспечивает интернетом эфиры программы “Россия Будущего”, которые только в “онлайне смотрит сотня тысяч человек”. Жданов считает, что таким образом власти решили помешать эфирам. 

Директор фонда отметил, что Ионова похитили и отправили в армию в стиле Руслана Шаведдинова в 2019 году. В случае с Шаведдиновым силовики сначала вскрыли болгаркой дверь в его квартиру, провели там обыск, а потом увезли молодого человека в неизвестном направлении, после чего он просто исчез. Как выяснилось позже, активиста отправили самолетом в армию в секретную часть на остров Новая Земля на севере России. Письма и телеграммы, которые друзья и журналисты пытались отправить Шаведдинову, возвращались отправителям. Сам Шаведдинов может разговаривать по телефону только в присутствии офицеров и по громкой связи: это якобы происходит потому, что часть, в которой он служит, является секретной. 

Следственный комитет позже заявил, что обыск у Шаведдинова был проведен по уголовному делу об отмывании денежных средств в ФБК (пункт “б” части 4 статьи 174 УК) и был признан “случаем, не терпящим отлагательств”. В феврале 2020 года суд признал законными действия военного комиссариата, который призвал в армию Шаведдинова. 

Фонд борьбы с коррупцией был создан оппозиционным политиком Алексеем Навальным в 2011 году и является некоммерческой организацией. Фонд объединяет все проекты Навального и занимается расследованиями случаев коррупции российских чиновников и руководителей госкомпаний. Власти внесли фонд в реестр “иностранных агентов” из-за “попыток влияния на органы госвласти”, а также иностранное финансирование. ФБК оспаривает эти постановления в судах и считает преследования политическими.

 



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