Полиция объявила, что нашла людей, которые создавали поддельные аккаунты для голосования по Конституции

22.06.2020, 19:18, Новости дня

Московская полиция объявила 22 июня, что нашла лиц, причастных к мошенничеству с сим-картами для фальсификаций во время голосования по поправкам к Конституции. В полиции заверили, что устанавливают местонахождение этих людей и продолжают проводить проверку.

“По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, о чем в установленные сроки будет проинформирована Московская городская избирательная комиссия”, – говорится в сообщении МВД.

О создании поддельных аккаунтов через подставные сим-карты на сайте мэрии столицы, с помощью которых можно будет принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции, рассказал 17 июня в своем материале спецкор “Дождя” Антон Баев. Он выяснил, что за каждый такой аккаунт участникам схемы обещают заплатить по 75 рублей, а за голос в поддержку поправок – еще 50 рублей.

МВД начало проверку расследования, а на следующий день, 18 июня, к Баеву приехали люди в штатском, а затем и полицейские в форме, которые взяли у журналиста объяснение. 19 июня Антона Баева из-за его расследования также вызвали в управление МВД по противодействию экстремизму. “По их словам, они тоже занимаются такими вопросами”, – уточнял причину вызова главред “Дождя” Тихон Дзядко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого попросили прокомментировать приезд полиции в редакцию “Дождя”, назвал ​информацию о сим-картах для ложных аккаунтов “чушью” и фейком. В то же время многие эксперты замечали, что схема, которую описывал Баев, действительно позволяет создавать аккаунты без ведома людей, чьи паспортные данные в них используются, и дает возможность фальсифицировать явку в сторону увеличения.

Голосование по “путинским” поправкам к Конституции РФ назначено на 1 июля. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина, россиянам предлагают также одобрить “оптом” закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа” в России, добавить в Конституцию упоминание бога и то, что брак является только союзом мужчины и женщины.

Принять участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции смогут жители двух российских регионов – Москвы и Нижегородской области. Дистанционное голосование будет проходить шесть дней, с 25 по 30 июня.

Уже сейчас многие бюджетники столицы заявляют о том, что их настойчиво склоняют голосовать онлайн. В некоторых случаях руководство просит своих сотрудников не только самим зарегистрироваться на онлайн-голосование, но и привести определенное количество друзей или членов семьи.