«На это можно смотреть вечно»: Вера Брежнева поделилась видео совместного танца с Монатиком

22.06.2020, 19:17, Разное

Экс-солистка группы «Виа Гра» Вера Брежнева на своей странице в социальной сети Instagram поделилась видеороликом, на котором запечатлено исполнение зажигательного танца. Компанию артистке составил украинский исполнитель Дмитрий Монатик.

В описании под видеороликом Вера Брежнева отметила, что «вечериночка» продолжается, чему она очень рада, и многие поклонники присылают видео своих танцев под их зажигательную музыку. В связи с этим артисты решили поднять уровень, показав еще более сложные синхронные движения. За короткое время публикации видеоролик посмотрели более 428 тысяч пользователей Сети. Подписчики откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. «На это можно смотреть вечно», «Отличный тандем», «Самые классные», – умилялись фолловеры.

Ранее Вера Брежнева в своем микроблоге поделилась видеороликом со съемок клипа на песню «Вечериночка», на котором запечатлен процесс создания популярных сцен. Также певица показала, как исполнила один из хитов Дмитрия Монатика.