Мнение: Маркер рантье

22.06.2020, 19:15, Разное

Очень похоже, что не только в России, но и в основном по миру “эпидемию” решили заканчивать примерно так же, как начали – то есть волевым образом. Как в течение одного месяца по всей планете разом ввели “карантины” разной степени строгости и безумия – так и отменять эти карантины и “выходить из ограничений” начали тоже примерно в одно время. И, главное – практически без оглядки на те самые “цифры заражений”, на которое раньше чуть ли не молились.

Ощущение, что просто правительства разных стран случайно, но синхронно произнесли (про себя) одно и то же: “Ну всё, хватит, баста! Поваляли дурака – пора и честь знать с этим ковидом”. И – всё открывается, с завтрашнего дня, вон, даже фитнесы с бассейнами откроют. Впрочем, основная масса вернулась к прежней напряженной жизни много раньше – когда были отменены “нерабочие дни” и люди волей-неволей отправились работать, а значит – каждый день выходить “в город” и пользоваться общественным транспортом.

Сама публика при этом поделилась на две неравные категории: бОльшая часть все отказы от карантина в целом приветствует и всячески торопит – например, при малейшей возможности снимает маски и перчатки; и есть другая часть – ворчливая и перепуганная. Последние всеми способами – и вслух, и в соцсетях – поносят и проклинают всех: и власти, слишком поспешные и легкомысленные, и своих “безответственных” сограждан: они, мол, “слишком рано поверили в безопасность”, “а ведь “ничего еще не кончилось”, “ковид никуда не делся” и т.п.

Интересно было бы посмотреть, что из себя представляют эти “вынужденно ушедшие в оппозицию” алармисты в социологическом плане. Исходя из того, что я непосредственно наблюдаю в соцсетях, я бы предположил, что это… современные рантье. То есть – люди, располагающие неким независимым и не требующим ежедневных усилий доходом.

Прежде всего, безусловно, это – столичные жители (так как в столице у нас попросту наибольшая концентрация состоятельных людей). Это или рантье в буквальном смысле (то есть люди, живущие на процентные доходы с вкладов или ценных бумаг), или (тоже немаленькая прослойка) обладатели недвижимости, живущие на доходы от сдачи ее в аренду. Так же к этой категории надо отнести счастливых обладателей разного рода синекур (то есть неплохо оплачиваемых должностей в конторах, где можно неделями или даже месяцами не появляться), разного рода содержанок (к которым иной раз можно отнести и жен богатых и редко бывающих дома мужей), пенсионеров… и пожалуй, “лиц творческих профессий”, в привычном ритме проедающих остатки последнего гонорара.

Все-таки Маркс был прав – именно материальное положение чаще всего определяет сознание. Люди с психологией рантье – самые горячие обличители “безответственности” всех остальных, кто “ходит и разносит заразу”. Рантье искренне не понимают – а почему, собственно, всем прочим не посидеть дома “в самоизоляции” еще месяц-другой-третий? Они-то ведь сидят!

Дело в том, что для людей класса рантье “пандемия” – своего рода дар божий: она внезапно придала смысл их доселе, в общем, довольно невзрачному и бессмысленному существованию, которое и до 2020 года сводилось к тому же сидению дома и вялому просмотру телевизора и соцсетей. Просто до 2020-го такое сидение никем не рассматривалось как подвиг.

А во время пандемии – о-оо! Вдруг оказалось, что рантье, сидя дома, не просто привычно скучает, но ИСПОЛНЯЕТ СВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ! Он “не разносит заразу!” (именно так, с большой буквы “не”). Жизнь внезапно наполнилась смыслом! Безделье и затворничество вдруг превратилось в социально желательное и полностью государственно одобряемое поведение!

И поэтому, когда пандемию решили закончить так же внезапно, как начали – естественно, наши рантье, пенсионеры и содержанки восприняли такое почти как предательство. И – резко перешли в оппозицию, сразу и властям, и народу.

А что народ? А народ не может понять, почему спектакль под названием “борьба с ковидом” никак не могут закончить полностью. И дело не в том, что он не верит в вирус или не дорожит своей жизнью.

Просто каждый, кто хотя бы пару раз в июне проехал в час пик на метро туда-обратно – понимает, насколько нелепой профанацией выглядят все запреты на посещения музеев и ресторанов, а также требования “шахматной рассадки” во все еще закрытых кинотеатрах. Бояться “заразы в ресторанах” могут только те счастливчики, которые в час пик в метро не ездят.