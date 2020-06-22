 

В Японии заявили об укреплении позиций РФ по Курилам благодаря статье Путина

22.06.2020, 19:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин своей статьей о Второй мировой войне пытается еще раз показать, что именно Москве принадлежат Курильские острова, пишет японское издание Hokkaido Shimbun.

Автор публикации замечает, что в статье о Второй мировой войне Путин не коснулся проблемы Курильских островов, которые в Японии называют «северными территориями». Однако, пишет он, СССР на основе секретного Ялтинского соглашения 1945 года между лидерами России, США и Британии начал боевые действия против Японии, «сокрушив милитаристскую страну», информирует «ИноСМИ».

Он указывает, что Кремль продолжает подчеркивать, что Южные Курилы – результат Второй мировой войны и принадлежат РФ справедливо. Автор статьи пишет, что Москва считает секретное соглашение одним из юридических оснований для суверенитета. Он указывает, что статья Путина «может на порядок усилить голоса, делающие подобные заявления».

Автор также выражает обеспокоенность из-за внесения в проект поправок в Конституцию РФ запрета на отчуждение территорий, что только усилит российскую позицию касаемо результатов Второй мировой войны.

Напомним, Путин на прошлой неделе опубликовал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. В Британии заявили, что «общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента» и выступили против попыток стран «переписывать» историю «в собственных интересах».

В то же время израильский историк Аарон Шнеер назвал статью Путина объективной и доказательной, а главред американского журнала National Interest, где была опубликована статья, заявил, что текст вызовет новые дебаты о Второй мировой войне.

Напомним, в мае МИД Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» заявил о праве Токио претендовать на «северные территории», как здесь называют российские Южные Курилы. В МИД РФ заявили, что решение Японии вернуть вопрос о южных Курилах в «Синюю книгу дипломатии» противоречит настрою на переговоры между странами.



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