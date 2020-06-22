“Ростов” раскритиковал РПЛ за скандальный матч с “Сочи”

22.06.2020, 19:06, Новости дня

Пресс-служба "Ростова" опубликовала на официальном сайте заявление, в котором разъяснила позицию клуба относительно матча 23-го тура российской премьер-лиги против "Сочи".

Матч "Сочи" – "Ростов" завершился победой хозяев поля со счетом 10:1. Перед игрой у нескольких футболистов ростовчан выявили коронавирус, из-за этого вся основная команда ушла на двухнедельный карантин.

В итоге в составе "Ростова" на поле вышли воспитанники команды в возрасте от 16 до 19 лет. Несмотря на это, сочинцы выставили основной состав на матч, из-за чего подверглись критике со стороны болельщиков и спортивных экспертов.

"Ростов" считает, что решение по проведению матча 23-го тура Тинькофф-Чемпионата РФ по футболу "Сочи" – "Ростов" должна была принять Российская Премьер-Лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.

При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на ФК "Сочи". Вместо принятия решения Лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив "Сочи" под шквал критики.

У футбольного клуба "Ростов" нет претензий к ФК "Сочи". Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договоренностям клубов – подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ", – говорится в заявлении "Ростова".

ФК «Ростов» разъясняет позицию клуба относительно матча против ФК «Сочи»

Наш клуб считает, что решение по проведению матча должна была принять Российская Премьер-Лигаhttps://t.co/FgAFzVKQ9C#МыРостов pic.twitter.com/wFrTADv6Ma

— Football Club Rostov (@rostovfc) June 22, 2020

"Сочи" одержал четвертую победу кряду в РПЛ и с 27 очками поднялся на девятое место в турнирной таблице, а "Ростов" расположился на четвертой строчке, имея в активе 38 очков.

В составе победителей хет-трик оформил Александр Кокорин (15-я, 44-я, 51-я минуты), по два раза отличились Антон Заболотный (45+1, 47) и Дмитрий Полоз (75, 86), а также по разу забили Иван Новосельцев (53) и Никита Колдунов (87).

После игры три футболиста черноморской команды были включены в символическую сборную 23-го тура чемпионата РФ по версии InStat.