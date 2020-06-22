 

Била ребенка кнутом и запирала в холодной бане: на молодую мать завели дело

22.06.2020, 19:06, Новости дня

В Татарстане следователи завели уголовное дело на молодую мать, которая истязала своего полуторагодовалого сына. Обвиняемая признала вину. В настоящее время она ждет психолого-психиатрическую экспертизу, после чего ей предъявят обвинение.

По данным Следственного управления Следственного комитета по республике, 21-летняя жительница деревни в Менделеевском районе регулярно издевалась над своим ребенком. Доказано, что она несколько раз била малыша кнутом и запирала в холодном помещении, в том числе бане. Сотрудники опеки изъяли мальчика из семьи. Он прошел курс реабилитации в медучреждении, затем его отправили в дом малютки.

Как передает ГТРК "Татарстан", выходящая в эфире телеканала "Россия 1", сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дела. В ближайшее время девушке предъявят обвинения.

Текст:

ГТРК "Татарстан"



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