Зеленский внес в парламент законопроект о судебной реформе

22.06.2020, 19:05, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня внес в Верховную Раду законопроект №3711 об изменениях в закон “О судоустройстве и статусе судей”.

Документ также предусматривает внесение изменений и в некоторые законы относительно деятельности Верховного Суда и органов управления.

Текста законопроекта на сайте Рады пока нет. Он определен президентом как неотложный.

Судебная реформа в Украине была начата в 2014 году при Порошенко. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды, была создана кассационная инстанция, которая гарантирует защиту права на справедливость гражданину Украины. Предусмотрено постепенное повышение оклада судей. В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Порошенко говорил, что его каденции не хватило, чтобы завершить судебную реформу полностью, и менее всего она коснулась судов первой инстанции.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон Зеленского относительно деятельности органов судейского управления. Документом среди прочего предусмотрено сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Зеленский подписал закон 4 ноября. Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.