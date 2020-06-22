 

Зеленский об уголовных производствах в отношении Порошенко: Он просто подогревает ситуацию перед местными выборами и хочет быть жертвой

22.06.2020, 19:05, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его предшественник – народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко использует уголовные дела против себя, чтобы перед осенними местными выборами повысить рейтинги своей партии. Такое мнение Зеленский высказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, его полную расшифровку Офис президента опубликовал 22 июня.

Глава государства считает, что народ Украины “дал свой ответ Порошенко” на президентских и парламентских выборах 2019 года.

“Мне кажется, что Петру Алексеевичу того ответа мало. У нас на носу – местные выборы, это еще один его большой политический кейс. Ему хочется быть жертвой, хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования. Большинство людей в Украине понимают, что все это похоже на политический театр”, – сказал Зеленский.

Президент заявил, что он не занимается политическими преследованиями.

“Меня не интересует господин Порошенко, не интересуют вопросы политического преследования, ведь я этим не занимаюсь. Я уверен, что он просто подогревает ситуацию, ведь его не было слышно за полгода до выборов, его политическая сила в парламенте не голосовала ни за какие большие реформы в нашей стране, которые сейчас происходят. Я ничего не видел, кроме этой последней истории, когда они начали собирать рейтинги на этом хайпе”, – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что спокойно относится к этой ситуации. Президент также высказал мнение, что представители диаспоры не должны выступать в поддержку какой-то политсилы в Украине.

“Это неправильно. Мне кажется, что диаспора прежде всего должна поддерживать всех украинцев, а не [отдельных] политиков”, – сказал глава государства.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах, с августа 2019 года – народный депутат от “Европейской солидарности”.

В начале июня 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве. 18 июня она проинформировала о закрытии трех дел против экс-президента.

18 июня суд должен был избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание отложили до 1 июля.

Накануне заседания 18 июня несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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