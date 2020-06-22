Последствия пандемии коронавируса будут ощущаться на протяжении десятилетий – ВОЗ

22.06.2020, 19:05, Новости дня

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил 22 июня на онлайн-форуме по вопросам здравоохранения, что пандемия коронавируса все еще продолжает набирать обороты, и ее последствия будут ощущаться в течение десятилетий. Форум организовали Объединенные Арабские Эмираты, его запись опубликована в YouTube.

Гебрейесус напомнил, что первый 1 млн человек инфицировался коронавирусом за три месяца, последний 1 млн – всего за восемь дней.

“Мы знаем, что пандемия – это гораздо больше, чем кризис здравоохранения, это экономический кризис, социальный кризис и во многих странах политический кризис. Его последствия будут ощущаться на протяжении десятилетий”, – сказал Гебрейесус.

Ситуация с коронавирусом показала, что разрушительная эпидемия может начаться в любой стране в любое время и убить миллионы человек, продолжил генеральный директор ВОЗ.

По его мнению, самая большая угроза, стоящая перед миром, – не столько сам вирус, сколько “отсутствие глобальной солидарности и глобального лидерства”.

“Ни одна организация, ни одна страна не сможет побороть эту пандемию в одиночку… Мы не сможем победить эту пандемию, если мир будет разделен”, – сказал Гебрейесус, подчеркнув, что политизация пандемии усугубила ее.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса SARS-CoV-2 в режиме онлайн, общее количество инфицированных в мире превысило 8,99 млн, из них более 468,9 тыс. умерли, а 4,46 млн выздоровели.

19 июня Гебрейесус заявил о начале “новой и опасной фазы” пандемии коронавируса. Он отметил, что люди устали соблюдать карантинные требования, тогда как коронавирус все еще быстро распространяется.

21 июня ВОЗ сообщила о новом рекордном суточном приросте новых случаев инфицирования коронавирусом – в мире за день заразилось 183 020 человек.