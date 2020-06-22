Мнение: Тиктокеры победили Трампа

22.06.2020, 19:01, Разное

Что делать, когда поддержка кандидата в президенты перед выборами катится в направлении дна? Правильно: обвинять в этом кого угодно, но никак не себя самого и плохую работу коллег.

Господин Дональд Трамп, который изо всех сил рвется занять президентское кресло во второй раз, после провала мероприятия собственных сторонников в Талсе (штат Оклахома) стал обвинять в этом пользователей соцсети TikTok, популярной среди подростков, а также протестующих под эгидой Black Lives Matter (“Жизни черных имеют значение”). То есть, американский президент в очередной раз в своем стиле спихнул ответственность на подростков своей страны, увлекшихся популярной соцсетью, и разбойников, грабящих магазины и устраивающих беспорядки.

Как пишет газета The New York Times, молодые люди, пользующиеся соцсетью от китайских разработчиков (среди них, в частности, упоминаются поклонники южнокорейской поп-музыки), якобы забронировали порядка ста тысяч мест на стадионе, где должен был проходить митинг сторонников Трампа, однако попросту не посетили его.

При этом, судя по сообщениям американских СМИ, среди подростков якобы проводилась информационная кампания по призыву не посещать мероприятие.

Согласитесь, такие заявления больше похожи на издевку или попытку сгладить тот факт, что в стране так называемого “первого мира” вовсю бушует коронавирус, а президент, которому, в общем-то, не до этого, стремится прикрыть свои личные промахи и падение популярности историями про злых тиктокеров.

Кроме того, глава предвыборного штаба Трампа Брэд Парскейл обвинил в неудавшемся массовом мероприятии “радикальных протестующих”, которые закрывали собой металлодетекторы и мешали входу людей на стадион. По словам Парскейла, активисты преследовали интересы движения Black Lives Matter, защищающего права темнокожего населения Америки.

Вот вам и страна возможностей и светлого будущего…