 

У искусственного интеллекта были обнаружены опасные алгоритмы

22.06.2020, 18:54, Новости дня

Ученые обеспокоены тем, что в будущем машины смогут полностью заменить людей. Это приведет к созданию высокого уровня безработицы и создаст для человечества неблагоприятные условия выживания.

По словам специалистов, угрозы, которые связаны с алгоритмами, также стоит рассматривать в качестве реальных. На данном этапе ученые изучают, каким образом такие алгоритмы могут навредить людям.

По мнению исследователей, опасность алгоритмов может заключаться в алгоритмическом смещении и опасных циклах обратной связи. Также они могут распространяться на все сферы повседневной жизни: систему уголовного правосудия, социальное взаимодействие и экономику.



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