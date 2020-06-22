 

В Амазонии были обнаружены темные земли неизвестной цивилизации

22.06.2020, 18:54, Новости дня

Команда ученых обнаружила большое количество заброшенных темных земель в бассейне реки Амазонки. Анализ подтвердил информацию о том, что это были поля, которые удобрялись людьми еще 5000 лет назад.

Целью исследования ученых было изучение роли древних земледельцев в формировании современного ландшафта Амазонии. Учеными были обнаружены участки леса, которые значительно отличаются от окружающих территорий по своему видовому составу.  

Раскопки показали, что верхний слой почвы на этих участках окрашен практически в черный цвет. В слоях почвы специалистами также были обнаружены остатки керамики и древесного угля. Изучение некоторых образцов в лаборатории показало, что их возраст составляет около 5000 лет. По словам ученых, темные земли могли быть искусственно созданы человеком.



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