Ученые не могут исследовать яд гигантской медузы

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22.06.2020, 18:54, Новости дня

Яд гигантской медузы Nemopilema nomura, которая в последние годы широко распространилась в морях Дальнего Востока, является самым загадочным по составу. Яд этой медузы вызывает отеки, шок, сильную боль и даже смерть.

Каждый год медуза Nemopilema nomura жалит сотни тысяч людей у берегов Китая, Кореи и Японии. Ученым до сих пор не удалось расшифровать состав загадочного токсина. Известно, что состав яда является очень сложным и включает более 200 компонентов. Каждый из них воздействует на определенную систему или орган человека.

Чтобы проанализировать яд медузы и найти для него эффективное противоядие, ученые занялись геномным секвенированием. Извлечение отдельных белков яда из щупалец медузы показало, что токсиноподобные белки вызывают потенциально фатальные последствия: поражают клеточные мембраны и калиевые каналы в организме. Их влияние приводит к закупорке сосудов сердца, а также гибели клеток печени, почек и легких.



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