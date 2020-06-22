Российскими учеными был предложен новый метод разрушения токсичных веществ

22.06.2020, 18:54, Новости дня

Специалистами из РФ был разработан новый метод разрушения токсичных веществ, которые образовываются после окрашивания синтетическими красителями.

Самым перспективным методом, по словам ученых, оказалось электрокаталитическое окисление с применением алмазного электрода с добавлением бора. При помощи подобного электрода можно эффективно очищать сточные воды от устойчивых промышленных загрязнителей.

Ученые предлагают окислять токсичные вещества электрокаталитическим способом с применением алмазного электрода и добавлением бора, чтобы повысить электропроводность материала. Специалисты обнаружили, что на таком электроде образуются дополнительные окисляющие частицы, которые преобразовывают токсичные вещества в воду, углекислый газ и минеральные вещества.