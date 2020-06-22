Российскими учеными был предложен новый метод разрушения токсичных веществ
22.06.2020, 18:54, Новости дня
Специалистами из РФ был разработан новый метод разрушения токсичных веществ, которые образовываются после окрашивания синтетическими красителями.
Самым перспективным методом, по словам ученых, оказалось электрокаталитическое окисление с применением алмазного электрода с добавлением бора. При помощи подобного электрода можно эффективно очищать сточные воды от устойчивых промышленных загрязнителей.
Ученые предлагают окислять токсичные вещества электрокаталитическим способом с применением алмазного электрода и добавлением бора, чтобы повысить электропроводность материала. Специалисты обнаружили, что на таком электроде образуются дополнительные окисляющие частицы, которые преобразовывают токсичные вещества в воду, углекислый газ и минеральные вещества.
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