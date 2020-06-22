Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС

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22.06.2020, 18:53, Новости дня

Архив службы безопасности Украины (СБУ) и украинский институт национальной памяти (УИНП) рассекретили документы Чернобыльской АЭС, сообщила пресс-служба СБУ.

Во второй книге сборника «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии» опубликованы 229 документов за период с начала 1970 годов и до ноября 1986 года, большая часть из них публикуется впервые, передает ТАСС. 

«Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь на 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве «саркофага» [над аварийным блоком станции]», – сказал директор архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут.

По словам директора УИНП Антона Дробовича, по этим материалам «можно лучше понять трагедию: предпосылки катастрофы, рапорт и материалы, которые свидетельствуют о «маленьких» авариях, которые происходили на ЧАЭС раньше и были скрыты».

В августе 2019 года Национальный архив безопасности США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС от 2 мая 1986 года, составленный на имя госсекретаря США Джорджа Шульца. Документ был рассекречен в 2011 году. 

Напомним, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока. Острую лучевую болезнь диагностировали у 134 человек, 28 из них умерли в первые месяцы после случившегося. В момент взрыва погиб один сотрудник ЧАЭС, еще один скончался в больнице вскоре после катастрофы.

Почти 8,4 млн жителей России, Белоруссии и Украины подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них эвакуировали.



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