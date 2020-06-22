 

Назван крайний срок подачи обоснования апелляции Nord Stream 2 против регулятора Германии

22.06.2020, 18:53, Новости дня

Компании Nord Stream 2 следует до 15 сентября обосновать свою апелляцию против решения Федерального сетевого агентства Германии по отказу освободить «Северный поток – 2» от требований обновленной Газовой директивы ЕС, сообщил представитель Высшего земельного суда в Дюссельдорфе.

«Пока жалоба еще вообще не содержит обоснования. На это заявитель (Nord Stream 2) по состоянию на сегодняшний день имеет время до 15 сентября 2020 года», – отметили в инстанции, передает ТАСС.

Там пояснили, что после этого высказать свою позицию будет предложено регулятору ФРГ. Кроме того, не исключено участие третьих сторон, чьи интересы затрагивает апелляция.

«О конкретном ходе судопроизводства я в настоящий момент могу только спекулировать», – указал представитель суда, отметив, что считает «крайне маловероятным», что первые слушания смогут пройти уже в этом году.

Тем временем начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко заявил, что Газпром по-прежнему ожидает запуска «Северного потока – 2» в конце 2020 – начале 2021 года, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что проект сейчас находится под давлением, поэтому Газпром достаточно ограничен в представлении информации о нем.

Ранее Высший земельный суд в Дюссельдорфе получил апелляцию Nord Stream 2 AG против решения Федерального сетевого агентства Германии по строительству «Северного потока – 2», сообщил представитель инстанции.

Тем временем немецкие СМИ сообщали, что газопровод «Северный поток – 2» практически достроен, у США не осталось способов повлиять на ситуацию.



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